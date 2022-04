Eis os nomes que podem vir a fazer parte do novo “Big Brother” (TVI)

Com a edição do “Big Brother Famosos” a terminar este mês, a TVI não vai parar com os “realitys” e prepara um novo formato do “BB” para suceder ao atual.

De acordo com a confirmação de Manuel Luís Goucha, em direto no “Goucha”, a estação privada vai apostar num programa como o “Desafio Final” para ocupar as noites de domingo.

Apesar de Nuno Homem de Sá não ter confirmado a sua presença, Leandro e Catarina Siqueira podem estar perto de ingressar neste novo desafio, tal como revelou a revista “TV7 Dias”.

Lembre-se que os dois estiveram na edição anterior do “Big Brother Famosos” e que a atriz chegou mesmo à final alcançando o terceiro lugar, atrás de Jorge Guerreiro, que ficou em segundo, e Kasha, que foi o grande vencedor.

Também Mário Jardel, Marta Gil, Pedro Pico e Marie foram alvos de convite por parte da TVI, segundo a mesma publicação. Contudo, Malfada Matos e Jaciara Dias já terão recusado a proposta do quarto canal.

Devido ao sucesso que o “Big Brother Famosos” nas audiências, Cristina Ferreira, diretora de Entretimento e Ficção, tem tido vários problemas durante as negociações com os famosos porque estes pedem um cachê muito alto.

“Fazem-se valer disso para aumentar o cachê. […] Não está a ser fácil completar o grupo, porque há quem chegue a pedir quatro vezes mais do que recebeu quando entrou pela primeira vez”, explicou uma fonte da TVI à publicação.