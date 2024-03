Entrevista a Isabel Silva: “Comida do bem é comida de conforto”

Defensora dos bons hábitos alimentares, a “comida do bem”, a apresentadora Isabel Silva estreia neste sábado “Chefs da Nossa Terra”, na RTP1.

Mal teve tempo para respirar. Depois do programa “Estrelas ao Sábado”, com música popular portuguesa, Isabel Silva volta ao mesmo horário nas tardes da RTP1 com um formato sobre culinária, em direto, hoje, dia 16 de março. “Chefs da Nossa Terra” junta a “Belinha” a concorrentes de vários distritos e a três jurados que vão avaliar as equipas e os pratos típicos em competição: Fábio Bernardino, Lídia Brás e Marco Gomes.

A comunicadora, que celebrizou a frase “comida do bem”, com comida saudável, promove, agora, pratos típicos portugueses. É possível juntar as duas ideias?

“A comida do bem é comida de conforto, para mim não tem tanto a ver com comida vegetariana, saudável ou mediterrânica, indiana, é transversal a tudo”, justifica “Belinha” à N-TV.

“No programa vamos ter a comida do bem que respira a tradição, com ingredientes frescos e naturais. Vamos ter pessoas que, não sendo chefs, são cozinheiros, vão cozinhar com muito amor”, garante.

“Tudo o que vamos comer não é embalado, nada é artificial, é tudo natural, então para mim isso é comida do bem, porque a qualidade vai lá estar”, remata a apresentadora sobre o tema.

Equipas têm embaixadores

Sobre a passagem da música no “Estrelas ao Sábado” para o “Chefs da Nossa Terra”, Isabel Silva garante que “é muito natural”. “Continuamos muito junto dos portugueses a celebrar aquilo que mais adoramos: as nossas tradições”, refere.

“Desta vez, através da alimentação. Os portugueses adoram comer bem, comer e falar do que estão a comer, o alimento tem grande impacto no nosso estado de espírito. Este programa tem tudo para correr bem porque vamos enaltecer a nossa gastronomia tradicional e depois o espírito de competição vai permitir conhecer-nos mais o que nós comemos em várias regiões”.

Há 20 equipas, das capitais de distrito e “todos os sábados há pratos que representam determinadas regiões de Portugal”. “Temos competição, artistas musicais, tudo o que o telespetador gosta e depois cada equipa vai ser sempre um embaixador que é uma figura querida da audiência, além das claques, as pessoas podem levantar os seus apoiantes”, conclui Isabel Silva.