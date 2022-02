“Estamos em Casa” é apresentado pela atriz Sara Matos

Sara Matos vai conduzir o programa das manhãs de sábado na SIC “Estamos em Casa”. O anúncio foi feito pela estação de Paço de Arcos.

A intérprete, que integra o elenco da série “O Clube”, da plataforma de “streaming” OPTO/SIC e a novela da noite “Terra Brava”, deixa a representação por algumas horas para vestir o papel de apresentadora do formato.

“Aos sábados de manhã, o melhor sítio para ficar é em casa! Sara Matos aceitou o desafio e é a próxima apresentadora do ‘Estamos em Casa’. Quais serão as surpresas que está a preparar?” pode ler-se na legenda do vídeo promocional do programa.

Esta é a primeira atriz a conduzir a nova aposta da SIC. Recorde-se que, antes de Sara Matos, a condução deste programa foi feita pelas apresentadoras Bárbara Guimarães e Carolina Patrocínio.

Durante a promoção da série “O Clube”, antes da estreia na OPTO/SIC, Sara Matos foi muito elogiada por diversas caras conhecidas como Mariana Monteiro, Dânia Neto e Filipa Areosa.

Além da atriz, que ocupa um dos papéis como protagonista, também fazem parte deste projeto original da estação privada Luana Piovani, Vera Kolodzig, Sharam Diniz, Filipa Areosa, José Raposo, entre outros atores.