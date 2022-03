Ex-concorrente do “BB2020” Pedro Alves lança música

Pedro Alves, ex-concorrente do “Big Brother 2020” (TVI), lançou um tema musical intitulado “Voltas a Correr” nas redes sociais.

Depois da ex-namorada, Jéssica Nogueira, ter entrado no “Big Brother – Duplo Impacto”, o ex-participante do “reality show” da estação de Queluz de Baixo publicou um vídeo com uma canção no Instagram.

“Tardes produtivas, não estou para ser criticado por profissionais pois apeteceu-me”, confessou o jovem de Penafiel.

Diversos seguidores mostraram-se surpreendidos com esta vertente musical de Pedro Alves, deixando elogios à música. “Lindaaa”, “Top” e “Oh, meu querido, está brutal” servem a título de exemplo.

Este vídeo foi divulgado numa altura em que a ex-namorada, com quem começou uma relação dentro do “BB2020”, entrou na casa mais vigiada do país para participar na edição mais recente do “reality show”.

Lembre-se que o ex-concorrente confirmou que os dois estavam separados em outubro do ano passado.