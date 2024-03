Excesso de trabalho poderá estar a causar crise no casamento de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira

Juntos há quase 20 anos, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estarão a atravessar dificuldades. O excesso de trabalho está no epicentro dos problemas.

De acordo com a revista TV Guia, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão atravessar dificuldades. O facto de Rúben Vieira ter os fins de semana ocupados, devido à produção do “Somos Portugal” está no epicentro dos problemas.

Rita Ferro Rodrigues está no Dubai, Emirados Árabes Unidos, mas prepara-se para rumar com a família para a Tailândia. “Vamos à Tailândia na Páscoa e esta é uma alegria imensa, inexplicável. Amar é isto, querer partilhar tudo com peixão e pintainhos”, escreveu a jornalista, na altura em que anunciou a viagem.

Nas publicações das redes sociais, não é possível perceber, no entanto, se Rúben Vieira irá viajar com a família, uma vez que Rita Ferro Rodrigues apenas partilhou registos com os filhos: Leonor, de 21 anos, fruto do relacionamento terminado com Daniel Cruzeiro, Miguel, de 20, filho de Rúben Vieira de uma relação passada, e Eduardo, de 12, filho do casal.