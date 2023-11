Famosas que foram mães depois dos 40 anos

Há cada vez mais famosas, nacionais e internacionais, a adiarem a maternidade e, consequentemente, a serem mães depois dos 40 anos.

Em outros países, o entrar na maternidade após os 40 já é natural há alguns anos, mas, em Portugal, apenas agora começam a existir mais casos. Muitas famosas optam por atrasar este processo, por motivos relacionados com o trabalho ou, até mesmo, motivos pessoais, e acabam a ser mães numa idade mais avançada.

Prestes a lançar um livro autobiográfico, “Não Há Vidas Perfeitas”, Fernanda Serrano deu as boas-vindas à filha mais nova, a Caetana, aos 41 anos, fruto da relação terminada com Pedro Miguel Ramos.

Carla Baía, outro dos exemplos nacionais, voltou a encarar a maternidade aos 51 anos. Noah nasceu do casamento com o designer de interiores Rahim Samcher. Carla já era mãe de Tiago e Diana, do antigo matrimónio com o ex-jogador do Benfica João Vieira Pinto.

Cláudia Vieira, depois de Maria, deu as boas-vindas à pequena Caetana apenas aos 41 anos, juntamente com João Alves.

Maternidade tardia num panorama internacional

Num panorama internacional, Kourtney Kardashian deu, recentemente, à luz o primeiro filho com Travis Barker, baterista dos Blink-192, aos 44 anos. A mais velha das irmãs Kardashian passou por um período difícil durante a gestação e teve de se submeter a uma cirurgia fetal de urgência.

A mulher de Gordon Ramsay, Tana Ramsay, de 49 anos, recebeu este fim de semana o sexto filho nos braços: “Família Ramsay definitivamente completa. Jesse James Ramsay amamos-te tanto”, escreveu, revelando o nome escolhido para a criança.

Naomi Campdell foi mãe, pela segunda vez, em junho deste ano, aos 53 anos. A modelo já havia surpreendido os seguidores, em 2021, ao anunciar o nascimento da primeira filha aos 50 anos.