Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos (ainda) não confirmam relação: “Resgatámos a amizade”

Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano estiveram juntos nesta quarta-feira no lançamento do livro da atriz e justificam a aproximação com a “amizade”.

Fernanda Serrano apresentou nesta quarta-feira à tarde o livro “Não Há Vidas Perfeitas”, numa unidade hoteleira de Lisboa. Em dia de comemorar o aniversário, 50 anos, a atriz teve a companhia, ao longe, na sala, do ex-marido e pai dos quatro filhos, Pedro Miguel Ramos. A intérprete e o empresário não confirmam o reatar da relação, mas não escondem o clima de proximidade.

“Foi o Pedro que me deu a ideia de fazer a apresentação nesta sala, vim cá ver e gostei muito. Foi importante ele ter estado cá hoje”, disse Fernanda Serrano à N-TV.

“Reconciliação? O mais importante é isto que nós conseguimos agora: termos resgatado a nossa amizade, a cordialidade dos bons hábitos das pessoas que se estimam e construir o mais importante que temos na vida que são estes quatro filhos”.

A reaproximação faz com que os filhos do casal estejam “em harmonia, com serenidade e felizes”: “só tenho a agradecer ter acontecido um momento feliz destes nas nossas vidas”.

“Para mim e para o Pedro acaba por simplificar muito ter resgatado alguma normalidade, alivia muito a nossa vida, até a profissional está mais calma e conseguimos voltar a ajustar as coisas”, acrescentou Fernanda Serrano.

“O meu filho Santiago gosta desta nova harmonia? Eles estão naquele fase em que aproveitaram a boleia dos pais não comunicarem para terem a vida deles. Mas, agora, já perceberam que vai haver uma gestão mais apertada”.

Sempre discreto durante a apresentação do livro de Fernanda Serrano, ainda assim Pedro Miguel Ramos aceitou prestar algumas declarações aos jornalistas. “Neste momento a Fernanda é minha amiga, existe amizade entre nós. Ponto”.

Segue-se a festa de aniversário da atriz neste fim de semana. “Para a festa de sábado lá estarei, fui convidado. Hoje dei um presente à Fernanda, sim”, acrescentou.

“Ainda não li o livro, não falei do conteúdo com a Fernanda, mas ela tem um livro dedicado para mim. Mesmo no passado e durante estes anos todos raramente falávamos do que saída na imprensa”.

Pedro Miguel Ramos falou, em seguida, como se deu a reaproximação à atriz. “No aniversário da Caetana ela ia passar metade do dia com o pai e a outra metade com a mãe. Quando a Fernanda a foi buscar houve uma conversa sem estar programada, que aconteceu de uma forma inesperada e natural na presença das crianças… e foi isso”, concluiu o empresário.