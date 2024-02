Fernanda Serrano mais próxima de Pedro Miguel Ramos pelos filhos

A atriz Fernanda Serrano não confirma se a relação amorosa com empresário recomeçou, mas diz que esta proximidade é para manter.

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos voltaram a surgir juntos e sorridentes em dezembro do ano passado, durante a apresentação do novo livro da atriz, mas a intérprete não confirma uma relação amorosa.

“Somos um pai e uma mãe agora mais próximos na educação dos nossos filhos, o que é ótimo. Retomar a relação? Estou tão focada em outras coisas, acho que estamos na medida em que devemos estar”, diz, em conversa com a N-TV, para acrescentar: “Resgatar uma relação serena e cordial era a melhor coisa que nós devíamos ter conquistado. E conseguimos. Para já isso é o mais importante. Conseguimos coisas muito boas e que são para manter”.

Mãe de quatro filhos – Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana – a atriz que frisa que é agora que precisam mais da sua presença. “Temos de estar com os olhos bem abertos e o mais em cima possível. Antes era trabalhoso, agora tenho de supervisionar tudo. Finjo que não estou, mas estou”, diz Fernanda Serrano, que justifica a preocupação. “Estamos a viver numa sociedade horrível, as coisas não estão fáceis, mas estamos em Portugal e isso é um mal menor”.

“Primeiro eles estiveram debaixo da minha asa, mas quando começam a ser independentes é tudo muito diferente, não consigo estar com eles as horas que gostaria. Eles têm de ter a sua individualidade, claro, mas também ferramentas que acho que lhes consegui fornecer para gerirem as boas e más decisões”, diz ainda atriz, que não dorme quando os filhos fazem noitadas. “As mães são mais atentas e eles dizem que eu sou um bocadinho controladora”, remata Fernanda Serrano.