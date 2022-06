Fernanda Serrano revela que não vive com o namorado: “O meu papel prioritário é ser mãe”

Fernanda Serrano revelou que não vive com o namorado, Ricardo Pereira, porque está focada nos filhos, Santiago, de 17 anos, Laura, de 14, Maria Luísa, de 12, e Caetana, seis.

A atriz, de 48 anos, garantiu, em declarações à revista “TV Mais”, que está focada no seu papel como mãe e, por isso, não quer viver em conjunto com o seu companheiro.

“Não vivemos juntos, vivo com os meus quatro filhos”, começou por afirmar a intérprete, que integra a novela “Quero é Viver” (TVI), à publicação.

“Estou muito focada nesta fase deles e não me posso desvincular, o meu papel prioritário é ser mãe, que está acima e antes de qualquer outra coisa. Tenho de os acompanhar e estou altamente focada”, assegurou.

Fernanda Serrano assumiu o namoro com Ricardo Pereira em 2020, um ano depois de se ter divorciado de Pedro Miguel Ramos. Lembre-se que os filhos da atriz são fruto do ex-casamento com o comunicador.

A intérprete tinha já mostrado a boa disposição nos bastidores da novela “Quero é Viver”, partilhando um vídeo da sua partida à colega de elenco e atriz Rita Pereira.