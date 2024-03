Fernando Alvim lembra desgosto de António-Pedro Vasconcelos com a morte do filho

António-Pedro Vasconcelos morreu esta semana aos 84 anos. Nas redes sociais, Fernando Alvim recordou o desgosto do cineasta com a morte do filho.

A notícia da morte de António-Pedro Vasconcelos deixou Portugal em choque: o realizador, de 84 anos, acabou por não resistir a uma pneumonia.

Nas redes sociais, Fernando Alvim recordou o desgosto do cineasta com a morte precoce de “um dos seus filhos” e despediu-se da figura incontornável do cinema português.

“Tenho para mim que terá morrido de desgosto com a morte precoce de um dos seus filhos. Na última conversa que tivemos falou-me sobre isso”, referiu o locutor.

“Encontrei o António várias vezes na minha vida e em todas elas era uma alegria vê-lo e falar com ele. Posso mesmo dizer que era das pessoas que mais gostava de falar pela forma assertiva e ao mesmo tempo tão apaixonada como falava”, acrescentou.

“Morreu o António, mas não morreram os seus filmes, as suas ideias, as suas lutas. De resto, o António mais do que um realizador, era ele próprio o filme. Um filme maravilhoso, bonito e feliz”, rematou.