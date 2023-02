Fernando Pires e as gravações de “Queridos Papás”: “Dá tempo para namorar”

Pela primeira vez o ator aborda a relação com Carolina Loureiro, que não confirma, mas deixa perceber, com um sorriso, que o casal está feliz.

Depois de terem sido apanhados juntos num festival de música no verão do ano passado, Carolina Loureiro e Fernando Pires nunca abordaram o namoro, cuja discrição parece agradar a atriz, depois da enorme exposição pública da relação com o músico brasileiro Vitor Kley.

Nas gravações da nova novela da TVI “Queridos Papas”, nos estúdios da Plural, em Bucelas, o ator, que dá muito poucas entrevistas, foi confrontado, pela primeira vez, com a relação. Antes, garantiu aos jornalistas que o ritmo intenso das gravações “dá tempo para namorar!”

“Carolina Loureiro? Não faço ideia sobre isso, meus amigos, tchau pessoal!” despediu-se o ator, bem disposto, em passo de corrida em direção aos camarins onde o esperavam os outros protagonistas Pedro Sousa, José Fidalgo e Tiago Teotónio Pereira.