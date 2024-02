Festival da Canção: Apurados os primeiros seis finalistas em noite de homenagem a Sara Tavares

Segundo o Spotify, Iolanda, com “Grito”, tinha o tema favorito com mais de 60 mil streams. João Borsch, com “Pelas Costuras”, era a segunda canção com o maior número de reproduções (51 mil), seguida de “Aceitar”, dos No Maka com Ana Maria, (da segunda semifinal) com 44 mil.

A noite ficou marcada logo no início com a homenagem a Sara Tavares, cantora que morreu em novembro do ano passado e cantou naquele mesmo palco há 30 anos. Os amigos Selma e Ivo Costa estiveram entre os músicos que lembraram a artista. Além disso, António Calvário voltou ao palco 60 anos depois e os Delfins recordaram António Variações, com a “Canção do Engate”.