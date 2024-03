Festival da Canção: Buba Espinho homenageia o pai e Maria João “surpreendida” com o convite

A segunda semifinal do Festival da Canção realiza-se esta noite na RTP1. Buba Espinho e Maria João são dois dos cantores mais reconhecidos.

É já esta noite, a seguir ao “Telejornal”, que começam as segundas meias-finais do Festival da Canção, na RTP1. Depois do apuramento de Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsche e Noble (repescado pelo público), agora é a vez de subirem ao palco Buba Espinho, “O Farol”, Cristina Clara, “Primavera”, FILIPA, “You can’t hide”, Huca, “Pede choro”, João Couto, “Quarto para um”, Leo Middea, “Doce mistério”, Maria João, “Dia”, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, “Aceitar”, Rita Onofre, “Criatura”, e Silk Nobre, “Change”: os participantes vão tentar carimbar o “passaporte” para a final da Eurovisão, que se realiza em Malmo, na Suécia, entre 7 e 11 de maio.

A N-TV falou com dois dos cantores mais reconhecidos desta fase, durante a apresentação do evento, em Lisboa. Buba Espinho, cantor de inúmeros êxitos, vai dedicar o tema “Farol” ao pai, Luís, que integrou o concurso em 1973 com os Green Windows e, na altura, conquistou um segundo lugar. “Sempre liguei muito o Festival da Canção ao meu pai, ele participou há alguns anos. Quando surgiu esta oportunidade foi uma homenagem que quis fazer: ‘O Farol’ é uma luz que me vai guiando, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, houve uma relação familiar muito pura”, conta o músico alentejano.

“Quando me fizeram o convite comecei a pensar o que poderia fazer sentido trazer para o Festival e foi a mensagem mais verdadeira que senti. Vou eternizar a pessoa que o meu pai é e a música que faz”, acrescenta.

Luís Espinho “ficou muito contente porque ele guarda muitas memórias da sua participação no programa”: “Tinha a minha idade quando participou e revê-se na minha história enquanto músico. Em 1973 ele ficou em segundo lugar, como ele não ganhou eu não sinto pressão nenhuma”, assegura Buba Espinho.

“Todos os anos pensava que poderia vir à competição. Nunca pensei em ter eu a iniciativa. Espero que este sentimento deixe de ser uma coisa só entre mim e o meu pai e passe para o público”.

Buba Espinho foi pai de Maria Amália em setembro do ano passado e confessa que atravessa uma boa fase. “Está a ser tudo uma alegria. Tive algumas noites mal dormidas. Gosto de ser melhor pessoa e de fazer música todos os dias”.

Nome ligado à história do Jazz nacional, Maria João confessa que ficou “muito surpresa” com o convite de Nuno Galopim, da RTP. “Foi algo inesperado. Ainda pensei um pouco, mas não resisti a fazer música. O tema é o nascer do dia, o sol a nascer, adoro”, justifica a escolha do tema.

“Deram-me três minutos para a canção, foi o que custou mais. É difícil fazer uma música num espaço tão curto. Esta música não é mainstream”, remata Maria João.

Goucha de regresso à RTP1

Depois de vários convidados, que acompanharam a história do Festival da Canção, terem marcado presença no estúdio da RTP1 na semana passada, nas primeiras semifinais, esta noite é a vez de Manuel Luís Goucha, apresentador da TVI, regressar a uma casa na qual já apresentou o matutino “Praça da Alegria”, durante vários anos, ao lado de Sónia Araújo. Os dois apresentadores devem voltar a estar juntos esta noite para apresentar alguns dos temas a concurso.