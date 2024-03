Festival da Canção: conhecidos os últimos seis finalistas na noite de Simone, Herman e Goucha

Foram apurados na noite de sábado os últimos seis finalistas do Festival da Canção. Simone, Herman José e Manuel Luís Goucha foram três das figuras da emissão.

Já são conhecidos os últimos seis finalistas do Festival da Canção: Buba Espinho, Cristina Clara, Léo Middea, No Maka (com Ana Maria), Silk Nobre e Rita Onofre (repescada pelo público) estão mais perto da Eurovisão, em Malmo, na Suécia, entre 7 e 11 de maio. Mas, antes, na final de 9 de março, na RTP1, vão tentar levar vantagem sobre os participantes que chegam da primeira semifinal: Rita Rocha, Nena, Perpétua, Iolanda, João Borsche e Noble (repescado pelo público).

Neste sábado subiram ao palco da RTP1, nos estúdios de Lisboa, Buba Espinho, “O Farol”, Cristina Clara, “Primavera”, FILIPA, “You can’t hide”, Huca, “Pede choro”, João Couto, “Quarto para um”, Leo Middea, “Doce mistério”, Maria João, “Dia”, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, “Aceitar”, Rita Onofre, “Criatura”, e Silk Nobre, “Change”.

A hora dos consagrados

O trunfo da noite da RTP estava guardado para a segunda parte, com Manuel Luís Goucha “a fugir do seu canal, mas autorizado”, como brincou Sónia Araújo. Os dois apresentaram juntos o programa “Praça da Alegria” no passado. “É um regresso a casa mãe onde cresci. Sempre quis apresentar o Festival, o que fiz em 1999, com a Alexandra Lencastre. Tinha dez anos quando vi o António Calvário”, disse o apresentador da TVI.

Outra das figuras da noite foi Simone de Oliveira. A cantora foi entrevistada por Catarina Furtado no início da emissão da RTP1: “Não tinha carreira sem o Festival e sem as musicas ‘Sol de Inverno’ e ‘Desfolhada’”, referiu a artista, que lembrou a chegada triunfante à estação de Santa Apolónia, em Lisboa, depois de participar na Eurovisão. “Só vi esse vídeo há meia dúzia de anos. Continuo a não perceber aquela multidão”, concluiu.

A participação de Maria Guinot foi recordado pela cantora Milhanas e, a celebrar 50 anos de carreira, Herman José interpretou alguns dos seus maiores êxitos.