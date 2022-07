Festival da Eurovisão confirmado no Reino Unido

O Festival da Eurovisão vai realizar-se no próximo ano no Reino Unido, em substituição da Ucrânia, foi anunciado na manhã desta segunda-feira.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU) e a BBC, estação pública britânica, anunciaram que o Reino Unido organiza a Eurovisão em 2023, substuindo a Ucrânia, devido à falta de segurança na sequência da guerra deste país com a Rússia.

A decisão já tinha sido anunciada, mas, agora, surge a confirmação.

“Após a decisão de, lamentavelmente, a edição do próximo ano não poder realizar-se na Ucrânia por razões de segurança, a EBU explorou várias opções (…) e como resultado das conversações, a BBC, segundo classificado no concurso este ano, foi convidada para ser anfitriã do 67.º Festival Eurovisão da Canção”, pode ler-se no site da EBU.

A Ucrânia ganhou o festival de música deste ano, com a Kalusch Oschestra e o tema “Stefania” e o presidente ucraniano, Valodymyr Zelensky, chegou mesmo a garantir que o evento se realizaria em Mariupol; no entanto, a EBU optou por entregar a organização ao Reino Unido.