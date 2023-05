Festival da Eurovisão: Mimicat não convence os apostadores

Mimicat garantiu um lugar na final da Eurovisão, que se realiza este sábado, mas continua sem conquistar o coração dos apostadores.

Mimicat está a poucas horas de subir ao palco da Eurovisão, mas, mesmo depois de ter conseguido alcançar um lugar na final, continua sem convencer os apostadores.

De acordo com o “ranking” divulgado pelo site “Eurovisionworld”, que reúne as “odds” de 17 casas de apostas, o tema “Ai Coração”, interpretado por Mimicat, está em 24º lugar, ficando apenas à frente da Lituânia (25º lugar) e Albânia (26º).

Segundo os dados divulgados pelo site, a Suécia é a principal candidata à vitória, com 52% de chances de ganhar, seguida de Finlândia, com 22%, e da Ucrânia, com 6%.

Nas redes sociais, Marisa Mena, de seu verdadeiro nome, continua a fazer várias partilhas dos momentos que antecedem a atuação, mas não se pronunciou sobre o tema.

Recorde-se que, em entrevista ao “Sapo Mag”, a cantora revelou que não se interessava pelas previsões das casas de apostas: “Não ligo nenhuma, a malta diz-me: ‘olha, as apostas estão assim e estão assado’ (…) As pessoas obrigam-me a ver, por mim não vou lá ver. Não tenho interesse”, explicou.

A final do Festival da Eurovisão acontece no próximo sábado, 13 de maio, na Arena de Liverpool e será transmitida em direto a partir das 20 horas.