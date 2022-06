Filhas de Sónia Jesus “em sofrimento” com a ausência do pai

Sónia Jesus ficou sozinha com as filhas desde que Vítor Soares foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes e o advogado garante que as menores estão “em sofrimento”.

O companheiro da ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, encontra-se detido no estabelecimento prisional de Vila Real e sem receber visitas por ter testado positivo à covid-19.

Em declarações à revista “TV 7 Dias”, Frederico Miguel Alves, advogado do casal, fez algumas revelações, nomeadamente a de que Sónia Jesus “não será constituída arguida”.

“Estão desgastados com a exposição mediática e, acima de tudo, há uma coisa que os marca, que é a questão das filhas”, confessou o advogado à publicação.

Em relação a Maiara e Naísa, filhas do casal, Frederico Miguel Alves garantiu: “Estão a sentir falta de visitar o pai, do contacto físico… Mas não sei como vai correr, pois ver o pai é muito bonito, mas 30 minutos depois é preciso largar o pai e vir embora”.