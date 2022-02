Depois de Cláudia Vieira, Filipa Areosa é a próxima apresentadora de “Estamos em Casa”

Filipa Areosa é a próxima apresentadora do programa “Estamos em Casa”, da SIC, depois de Cláudia Vieira ter conduzido o formato no passado sábado.

A atriz aventura-se como apresentadora com a condução do programa de sábado à tarde na estação de Paço de Arcos. No perfil de Instagram, o canal

“Sábado de manhã é sinónimo de mudança e novo apresentador! Por aqui já passaram muitos rostos e convidados, mas os desafios continuam… Desta vez é Filipa Areosa quem se junta a este clube! Um novo programa sempre surpreendente e único, na melhor companhia. ‘Estamos em Casa’, com Filipa Areosa na #sic!” pode ler-se na legenda.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Filipa Areosa como atriz na série “O Clube”, da plataforma de ‘streaming’ OPTO/SIC. Além da intérprete, também fazem parte deste projeto Sara Matos, Sharam Diniz, Luana Piovani e Vera Kolodzig.