Filomena Cautela abandona “5 Para a Meia-Noite”: “Serão os meus últimos programas”

A apresentadora anunciou esta quinta-feira a saída do “5 Para a Meia-Noite”, no final de junho, quando terminar a atual temporada do programa.

Depois de ter prometido nas redes sociais um “anúncio importante”, Filomena Cautela revelou que vai deixar de apresentar o formato da RTP.

“O ‘5 Para a Meia-Noite’ é o ‘talk show’ português com maior longevidade em Portugal, na minha opinião é o lugar de maior liberdade que eu conheço na televisão portuguesa”, referiu.

“O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que já tive de dizer no ar. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do ‘5’ e não podendo haver maior simbolismo nesta capicua. […] Estes serão os meus últimos cinco programas à frente do ‘5 Para A Meia-Noite’”, revelou.

De recordar que a também atriz será a apresentadora da próxima edição do programa de cultura geral “Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão”, depois de ter anunciado que iria apresentar um novo formato na estação pública que “era um sonho desde os 16 anos”.

LEIA TAMBÉM: