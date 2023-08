“Foi barbaramente assassinada por vários cobardes”. António Pedro Cerdeira comenta o caso de Jéssica

António Pedro Cerdeira utilizou as redes sociais para comentar o caso de Jéssica, a menina de três anos que foi agredida até à morte.

“Esta menina foi barbaramente assassinada por vários cobardes, entre os quais a mãe. Gente que não é gente, mas lixo humano”. O ator António Pedro Cerdeira utilizou as redes sociais para tornar a pública a opinião acerca do caso de Jéssica, a menina de três anos que foi agredida até à morte, após ter sido entregue ao cuidado a suposta ama.

“Hoje [1 de agosto], o Tribunal de Setúbal proferiu a sentença e que foi pena máxima para todos. Pena não existir pena perpétua com trabalhos forçados porque não acredito na reabilitação de monstros”, acrescentou o ator.

“Houve ainda a explicação do presidente do Tribunal de Setúbal, António José Fialho, o que só demonstra seriedade, nobreza e coragem. Numa altura em que tantos brincam com a Justiça, se servem dela para protagonismos, os meus parabéns aos juízes do Tribunal de Setúbal, pela celeridade e objetividade”, rematou.

Jéssica Biscaia sofreu mais de 150 golpes em casa dos arguidos no Beco do Pinhana, entre 14 e 19 de junho, “incluindo o derrame de um produto abrasivo na face da menina, que removeu por completo a pele do nariz e buço, e peladas na cabeça, fruto de puxões pelos arguidos quando a menina estava já moribunda”, avançou o “Jornal de Notícias”.

A suposta ama, Ana Pinto, o marido, Justo Montes, e a filha de ambos, Esmeralda Montes, foram condenados à pena máxima por homicídio qualificado brutal. A mãe, Inês Sanches, recebeu a mesma sentença por homicídio qualificado por omissão, explicou a mesma publicação.