Francisco Monteiro desiste do “Big Brother” depois de confronto com Miguel

O concorrente Francisco Monteiro desistiu na noite desta segunda-feira do “Big Brother”, depois de mais um confronto com Miguel Vicente.

Era um dos concorrentes favoritos à vitória no “Desafio Final” do “reality show”, mas abandonou a competição nesta segunda-feira: Francisco Monteiro voltou a ter novo confronto com Miguel Vicente – a quem chamou “escumalha” -, e saiu mesmo do “Big Brother”.

Neste domingo, na gala, Francisco Monteiro não escondeu o incómodo ao ver as imagens de Miguel Vicente a tentar irritar os outros jogadores durante a semana passada.

“Zaza”, como é conhecido no jogo, foi chamado ao confessionário e explicou a decisão a Cláudio Ramos e o “Big Brother” assumiu que talvez não devesse ter convidado o concorrente portuense poucas semanas ter estado durante quatro meses na “casa mais vigiada do país”.

Recorde-se que, na gala deste domingo, Diana foi a concorrente expulsa e Márcia também desistiu do jogo.