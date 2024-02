Gala da TVI: Já se sabe quem serão os apresentadores da passadeira vermelha

Este domingo, 18 de fevereiro, o dia é de festa na TVI. A estação de Queluz de Baixo celebra o 31º aniversário e já foram desvendadas as primeiras surpresas.

Foi no dia 20 de fevereiro de 1993 que a TVI começou a operar, mas é já este domingo, 18 de fevereiro, que a estação de Queluz de Baixo vai dar início aos festejos.

A noite vai ser dedicada a uma gala, que tem como objetivo celebrar o 31º aniversário do canal, e as primeiras surpresas já começaram a ser desvendadas.

A passadeira vermelha do evento vai contar com um leque de apresentadores bem conhecidos. “Este Domingo vai ser um ‘grande 31’ com a celebração dos 31 anos da TVI. Zé Lopes, Iva Domingues e João Montez vão ser os apresentadores da ‘red carpet’! Queremos fazer a festa consigo! Celebre connosco os 31 anos da sua TVI”, lê-se nas redes sociais.

Atuações em peso

Além dos apresentadores da passadeira vermelha, foram também anunciadas atuações de peso. Aos D’ZRT e Just Girls, que já tinham sido confirmados, juntam-se Tony Carreira, Ivandro, Diogo Piçarra e João Pedro Pais.