Georgina Rodríguez fala pela primeira vez sobre a morte do filho: “Um pedaço do meu coração voou”

Georgina Rodríguez falou pela primeira vez sobre a morte de um dos filhos gémeos, que aconteceu em abril. “A vida deu-me muito em pouco tempo”, afirmou.

A namorada de Cristiano Ronaldo estreou a segunda temporada de “Soy, Georgina”, da Netflix, no FesTVal de Vitória, em Espanha. Num dos testemunhos do novo capítulo da plataforma de “streaming”, a espanhola desabafou sobre a morte do bebé.

“A vida deu-me muito em pouco tempo. Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida num instante. Um pedaço do meu coração voou, e eu perguntei-me como seguir em frente”, disse, citada pelos jornalistas que estiveram presentes na apresentação.

“A resposta estava mais perto do que pensava. Olhei nos olhos dos meus filhos e ali vi a única maneira de o fazer, estando todos unidos”, acrescentou.

Do parto difícil de Georgina Rodríguez nasceu a bebé Bella Esmeralda. Além da filha mais nova, também Alana é fruto do relacionamento amoroso entre a espanhola e o futebolista português.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e do filho mais velho, Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.