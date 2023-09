Georgina Rodríguez participa no novo videoclipe de Sebastián Yatra

Georgina Rodríguez participa no videoclipe da música “Energía Bacana” do cantor espanhol Sebastián Yatra. O artista esteve em Portugal este ano.

Foi na madrugada desta sexta-feira, 15 de setembro, que estreou o novo videoclipe de Sebástian Yatra, no qual a grande protagonista é a companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez.

Ao longo de dois minutos e meio, a espanhola surge animada a dançar e, até mesmo, a cantar a letra da música “Energía Bacana”. O cantor, que esteve presente este ano no Festival Comida do Continente, partilhou, através das redes sociais, uma fotografia ao lado da empresária e um excerto do videoclipe para divulgar o trabalho.

Recorde-se que, antes de se estrear no mundo dos videoclipes, Georgina esteve no Festival de Cinema de Veneza, onde desfilou um longo vestido vermelho, ao estilo Julia Roberts no filme “Pretty Woman”.