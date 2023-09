Gilmário Vemba apresenta “5 Para a Meia Noite” e tudo sobre a nova grelha da RTP1

É a grande surpresa da nova temporada de programas da RTP1: Gilmário Vemba vai ser o apresentador do “5 Para a Meia Noite”.

O “5 para a Meia Noite” está de volta e traz novidades, com o programa a ser conduzido por Gilmário Vemba, naquela que foi a grande novidade da apresentação da nova grelha de programas da estação pública, que se realizou nesta quarta-feira à tarde no espaço Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa. O “talk show” arranca em outubro, no dia 12.

O “The Voice Portugal” estreia-se a 17 de setembro. A apresentação volta a ser de Catarina Furtado, que está acompanhada pelos mentores Sónia Tavares (uma estreia), António Zambujo, Fernando Daniel e Sara Correia. Nesta edição há uma novidade: o “Super Bloqueio”, no qual cada mentor terá o trunfo de, ao longo da “Prova Cega”, bloquear

outro mentor, fazendo com que a cadeira do adversário rode imediatamente, sem deixar

espaço para qualquer tipo de conversa.

Também o “Taskmaster”, de Vasco Palmeirim e Nuno Markl, volta para mais uma edição. Cândido Costa, Madalena Abecassis, Wandson Lisboa e Gabriela Barros aceitaram o desafio de participar nas mais diversas provas. Estreia no dia 23 de setembro.

Filomena Cautela regressa com o “Programa Cautelar” no dia 30 de setembro, o “Masterchef Portugal” – com os chef’s Miguel Rocha Vieira, Noélia Jerónimo e Diogo Rocha -, chega em novembro, Isabel Silva volta a apresentar, em breve, o “Estrelas ao sábado” e “Cá por Casa”, com Herman José, arranca em setembro.