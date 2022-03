Manuel Luís Goucha vai ter programa em nome próprio

Manuel Luís Goucha vai ter um programa em nome próprio acaba de anunciar Cristina Ferreira.

“Goucha”. É este o novo programa da tarde da TVI que o apresentador vai começar a conduzir a partir de 4 de janeiro.

Foi a diretora de Entretenimento e Ficcão da TVI, Cristina Ferreira, que anunciou, esta tarde, numa conversa com os jornalistas num hotel em Lisboa.

Pela primeira vez, em 20 anos, Manuel Luís Goucha vai ter um programa com o seu nome. O apresentador brinca: “Assim vão acertar no nome. Às vezes, chamam me Concha”, atira Manuel Luís Goucha