O guarda-redes Diogo Costa foi pai pela primeira vez. O dono da baliza do FC Porto e da Seleção Nacional mostrou ao mundo o pequeno Tomás.

No mesmo dia em que foi convocado por Fernando Santos para o Mundial do Catar, onde vai defender as cores de Portugal, o guarda-redes do FC Porto foi esta sexta-feira pai pela primeira vez.

“Bem-vindo, Tomás. 10.11.2022. És e serás sempre o melhor das nossas vida”, escreveu o dono da baliza dos “dragões” nas redes sociais, numa partilha com a namorada, Catarina Machado.

Antes do Mundial, Diogo Costa vai defender as cores do FC Porto neste sábado, frente ao Boavista, no dérbi da Invicta e, na próxima quinta-feira, a Seleção Nacional, no último jogo da equipa das “Quinas” antes da partida para o Mundial do Catar.