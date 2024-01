Harry e Meghan: rumores de divórcio, contratos cancelados e desprezo real

Os duques de Sussex tiveram um ano de 2023 para esquecer com rumores de divórcio, contratos cancelados e desprezo da família real. Mãe da atriz juntou-se a Harry e Meghan para tentar salvar o casamento

Harry e Meghan, duques de Sussex, que renunciaram aos títulos de membros seniores da família real britânica e se mudaram de Londres, em Inglaterra, para a Califórnia, nos Estados Unidos, tiveram um ano de 2023 para esquecer e tentam, agora, no início de 2024, juntar os “cacos” com a ajuda da mãe da atriz, Doria, que se mudou para Los Angeles para tentar segurar o casamento.

E as más notícias começam, precisamente, na relação, depois de a imprensa internacional ter noticiado que a duquesa teria exigido uma quantia de 80 milhões de dólares para assinar o divórcio. A informação, que não foi confirmada pelo casal, que são pais de Archie, de quatro anos e de Lilibet, de apenas dois, aumentou os rumores de que algo não estaria bem. Por isso, Doria, a mãe de Meghan Markle, mudou-se recentemente para a casa de hóspedes para apoiar a filha. Nos Estados Unidos é noticiado que a matriarca dos Meghan tem ajudado a cuidar dos netos e que Harry gosta de o ter por lá.

A nível profissional, a vida também já correu melhor aos Sussex. O casal terminou um contrato milionário com o Spotify e um dos seus projetos foi cancelado pela Netflix. Já a fundação Archewell, associação de beneficência criada por Meghan e Harry após os dois terem abandonado os deveres reais, teve uma acentuada quebra de donativos e após os 12 milhões de dólares recebidos no arranque, nos últimos tempos recebeu, apenas, cerca de um milhão e meio de euros.

Longe da monarquia

Entretanto, e apesar de Harry ter marcado presença no funeral da avó, a rainha Isabel II, em setembro de 2022, a relação com o pai, o rei Carlos e o irmão, William, continua a ser distante, apesar de haver rumores de que o mais novo tem tentado uma aproximação.

Certo é que nem Harry nem Meghan terão sido convidados para o aniversário do monarca de Inglaterra, que completou 75 anos a 14 de novembro do ano passado.

Apesar da distância de Inglaterra, os Sussex estiveram mais próximos de Portugal e visitaram a prima, a princesa Eugenie, filha de Sara Ferguson e do príncipe André, que está a morar com o marido em Melides, no Alentejo.