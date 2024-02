Hélder Agapito e Inês Curado contracenam juntos pela primeira vez numa novela

Hélder Agapito e a mulher trabalham, pela primeira vez, juntos no mesmo projeto enquanto casal. Atores levaram a filha para os Açores.

Juntos pela primeira vez numa novela enquanto casal: Hélder Agapito e Inês Curado contracenam em “Senhora do Mar” e até levaram a filha, Mel, de seis anos, para gravações recentes na ilha Terceira, nos Açores. “Já nos cruzámos anteriormente noutros projetos, mas enquanto casal é mesmo a primeira vez. É sempre uma coisa boa, porque temos sido muito acarinhados pela produção”, conta o ator à N-TV.

A filha, Mel, esteve também nos Açores. “Eu e a Inês ainda não coincidimos muito a gravar e quando isso aconteceu a produção tratou de tudo”, acrescenta. “Ela já se virava para os produtores e dizia que podiam ir estudar para a escola dela. Foram só dois dias, mas foi ótimo, fomos muito acarinhados na ilha”.

O casal de atores não teve problemas com a escola da menor. “Foi fácil trazer a Mel, porque ela está a fazer mais um ano na pré-primária, não era obrigatório que ela entrasse já na escola e achámos importante que brincasse mais um ano e depois, quando tiver mais tranquila, aí sim entrar na escola. Ela é muito mexida, não para um segundo”.

A filha “não liga” ao trabalho dos pais, que têm uma grande exposição na televisão. “Só pergunta quais são as personagens que estou a fazer. Lembro-me que na altura do ‘Alma e Coração’, que tinha a história do circo, fui para casa todo pintado a pensar que ia fazer um brilharete, e cheguei e a primeira coisa que a minha filha me disse foi ‘oh pai, vai limpar a cara’. Ela não liga mesmo nenhuma a esta coisa de transformação das personagens”.

Hélder Agapito aborda, finalmente, a saída da novela da TVI “Festa é Festa” para este novo projeto na SIC. “O encerrar de um momento da nossa vida é sempre difícil, as coisas continuam a correr bem e eu fico contente, como é óbvio”, nota.

“Estava a precisar de um novo desafio, sentia-me um pouco preso. Depois apareceu esta novela e fiquei entusiasmado, também com os atores com os quais ia trabalhar, nomeadamente a Rita Blanco”, conclui Hélder Agapito.