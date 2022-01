Helena Coelho junta-se a Rúben Rua como apresentadora do novo programa

A influenciadora digital Helena Coelho vai juntar-se a Rúben Rua como apresentadora do novo programa das tardes de sábado da TVI.

A “influencer” apareceu n’”O Dia de Cristina” (TVI) para se apresentar ao público como a nova cara das tardes de sábado do quarto canal, aceitando o desafio da diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira

“Eu gosto muito de comunicar, de falar com as pessoas”, começou por afirmar Helena Coelho depois de se sentar lado a lado com o novo colega do pequeno ecrã.

A criadora de conteúdos digitais já é admiradora do trabalho de Rúben Rua há muito tempo.

“Fui a seguidora numero cinco do seu Instagram. Ele era para mim uma celebridade. Era muito fã dele e acompanhava o trabalho dele. Quando sonhava com um homem era o Rúben Rua”, contou, recordando de seguida um episódio em que se cruzaram num trabalho.

Helena Coelho ficou conhecida pelo seu trabalho nas redes sociais. No perfil de Instagram, a influenciadora digital contabiliza 507 mil seguidores e trabalha na área da maquilhagem, moda, fitness.