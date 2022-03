Herói ou vilão? Entrevista de Rodrigo Guedes de Carvalho à ministra da Saúde fica viral

A entrevista do jornalista da SIC à ministra da Saúde, Marta Temido, tornou-se viral na Internet. Há quem ache que Rodrigo Guedes de Carvalho foi assertivo e outros que fez, apenas, o seu trabalho.

“A entrevista de Rodrigo Guedes de Carvalho à Ministra da Saúde Marta Temido esta noite na SIC não teve um problema de conteúdo mas de forma. O ‘pivot’ esteve sempre ansioso, hostil e com aquele ar paternalista que o distingue. A entrevista foi tensa e desagradável.

Só faltou o ‘pivot’ perguntar à ministra quando vai ‘arranjar esses dentinhos’”. A frase é de Miguel Somsen, um dos profissionais de media mais influentes no Facebook e recebeu inúmeros “gostos”, mas também centenas de comentários.

O comunicador da TVI analisou, desta forma, o diálogo entre o jornalista da SIC e o membro do Governo, na noite deste sábado, no “Jornal da Noite”, da SIC. Rodrigo Guedes de Carvalho “disparou” uma série de perguntas, sobretudo sobre a manifestação da CGTP, na Alameda, em Lisboa, que juntou centenas de pessoas em altura (ainda) de confinamento social.

Mas há também quem defenda que o “pivot” usou o tom certo com a ministra da Saúde. “A mesma entrevista e tão diferentes visões! Nervosos estavam os dois, mas o jornalista ainda vai tendo desculpa tal foi a pertinência (e coragem) das perguntas que mais ninguém faz (fez). Já Marta Temido, enfim… Reconheçamos-lhe o empenho e dedicação (tem tido, é um facto) mas esteve mal (bem mal). Igualmente nervosa, ‘irritadinha’ e não teve argumentos para o 1.º de Maio, para as máscaras e para a atitude do pateta do Jerónimo de Sousa. Acredito que a ministra até não esteja de acordo com alguns destes temas/posturas/atitudes, mas como todos, verga-se ao sistema e tentou (em vão) defender o indefensável”, respondeu uma internauta no Facebook de Miguel Somsen.

“Infelizmente, todos assistimos ao triste espetáculo de ver um ‘pivot’ experiente a portar-se como qualquer Donald Trump. Indecente e de uma agressividade desnecessária. Ninguém percebeu aonde ele queria chegar. Abrir fogo a quem está a remar 24 sob 24 horas para conter a pandemia do século?”, questionou outro internauta.

Apesar das opiniões divergirem, uma coisa é certa: a entrevista de Rodrigo Guedes de Carvalho a Marta Temido está longe de ter sido indiferente aos telespetadores.