Igor Regalla está de luto. Morreu o pai do ator

O ator Igor Regalla encontra-se de luto. O artista utilizou as redes sociais para comunicar a morte do pai.

Esta quarta-feira, 15 de novembro, Igor Regalla utilizou as redes sociais para comunicar a morte do seu pai, Alexandre Sampaio e Melo. Em fase de luto, o ator deixou um texto para o pai.

“Desde que comecei a ter memória, desde muito novinho, toda a gente te chamava ‘Grand’. Quando nasci já tinhas o teu pequeno império em Bissau… na altura, tinhas a tua empresa com mais de 20 camiões que transportavam desde arroz, a caju, a outro tipo de mercadorias que vinham do porto para os eventuais armazéns… era fascinante ver-te comandar tanta gente”, começou por escrever.

“Tu eras brilhante porque sabias como é que tudo funcionava. Ao detalhe, como o incrível engenheiro mecânico que foste. Olhando para trás é difícil acreditar que um pai, chefe de família, fosse obrigar a família a sair de um país em guerra no primeiro barco e ficasse para trás para proteger o que era ‘dele’. Mas não era isso. Nunca foi sobre isso. O meu pai viveu para a família até aos últimos dias”, lembrou.

“Por mais discórdias que acabam por ser naturais em grande parte das famílias ele sempre esteve ligado aos filhos e até à chata da minha mãe (amo-te mãe, calma). Desde que tenho memória, que te faço perguntas sobre tudo e era fascinante que eram muito poucas as coisas que tu não dominavas. Tu eras brilhante em tudo a que te propunhas. Quem se cruzou com ele sabe do que estou a falar… Como tive oportunidade de te dizer em vida, tenho muito orgulho de dizer que sou filho do Alexandre Sampaio e Melo. Deixaste filhos que te hão de amar até deixarem de ter memória”, concluiu.