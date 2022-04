Inês Castel-Branco declara-se a Sara Norte: “Amava trabalhar com ela”

Depois de ter encontrado Sara Norte a trabalhar num restaurante, enquanto não tem desafios como atriz, Inês Castel-Branco elogiou a colega de profissão.

Não se encontraram nos palcos ou num estúdio de gravação, onde seria mais provável, mas num restaurante de praia, onde a atriz Sara Norte está a trabalhar desde que ficou sem trabalho em televisão, depois de ter gravado para a SIC a série “Golpe de Sorte”.

Depois de ter tirado uma fotografia com a colega de profissão, com ambas de mãos dadas, Inês Castel-Branco elogiou o talento da filha de Vítor Norte: “Tenho muita admiração pela Sara. Não é difícil se olharem bem para ela”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Amava trabalhar com a Sara. Podia até ser num restaurante ao lado da Chandy e da Ju, mas preferia que fosse num plateau qualquer. Um dia se tudo correr bem”, prometeu Inês Castel-Branco, que foi aplaudida por Jessica Athayde e Rui Maria Pêgo.