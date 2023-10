A infanta Maria Francisca de Bragança chegou ao Palácio Nacional de Mafra, onde a aguardavam cerca de 1500 pessoas.

Passavam poucos minutos das 15.30 horas quando a infanta Maria Francisca de Bragança chegou ao Palácio Nacional de Mafra, onde vai decorrer o casamento com o advogado Duarte Maria.

Cerca de 1500 pessoas, entre anónimos a ranchos folclóricos, saudaram a infanta, que foi conduzia pelo pai, D. Duarte Nuno de Bragança.

Com um vestido de mangas mais compridas e com cauda, e um buquê de flores brancas, com lisiantos, Maria Francisca entrou na Basílica às 15.32 horas.

No interior da igreja esperavam-na o noivo, além de 1200 convidados, de muitas casas europeias e figuras públicas como Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, Miguel Albuquerque, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, Carlos Moedas e Mário Ferreira. Os sinos do Palácio Nacional de Mafra começaram a tocar à chegada da Infanta.