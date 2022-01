Informação da SIC bate recordes

No passado sábado, dia 21, o “Primeiro Jornal” (SIC) teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016).

O espaço conduzido pelo jornalista Bento Rodrigues liderou, no universo dos canais generalistas, com 27.8% de share e 13.7% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 300 mil e 700 telespetadores.

No dia 22 deste mês, “Primeiro Jornal” teve o segundo melhor resultado: liderou, no universo dos canais generalistas, com 25.3% de share e 12.9% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 224 mil e 700 telespetadores.

Também este domingo, o “Jornal da Noite” teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016): liderou, em absoluto, com 29.3% de share e 18.5% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 752 mil e 900 telespetadores.

A rubrica de opinião de domingo do “Jornal da Noite” – Opinião de Luís Marques Mendes – teve ontem o seu melhor resultado de sempre, ultrapassando assim o resultado histórico do último domingo. Liderou, em absoluto, com 30% de share e 18.6% de audiência média, o que corresponde a uma média de 1 milhão 765 mil e 300 telespetadores.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 28,9% e 29,2% de share respetivamente.

