Iolanda vence Festival da Canção e leva “Grito” à Eurovisão

Iolanda venceu nesta madrugada a 60ª edição do Festival da Canção e apurou se para a Eurovisão, que se realiza em maio em Malmo, na Suécia.

Numa data histórica para a RTP e para o Festival da Canção, que está a celebrar 60 anos, foi Iolanda a triunfar e a levar o troféu para casa, com 22 pontos. Segue-se, no dia 7 de maio, a semifinal em Malmo, na Suécia.

“Estou muito feliz, não tenho palavras, não desci à terra”, disse a artista ao saber da vitória.

A votação do júri regional, de sete regiões, deu a maioria dos votos, também, à cantora de “Grito”, com 12 pontos.

Iolanda, com “Grito”, “Pelas Costuras”, de João Borsch, Noble, com “Memory”, “Aceitar”, dos No Maka com Ana Maria, Rita Rocha com “Pontos Finais”, “Teorias da Conspiração”, de Nena, “Change”, de Silk Nobre, Perpétua, com “Bem longe daqui”, Rita Onofre e “Criatura”, Cristina Clara, com “Primavera”, Buba Espinho, “O Farol” e Leo Middea, com “Doce Mistério” foram as atuações da noite.

Nas casas de apostas, Iolanda já se tinha destacado, nas últimas semanas, com “Grito”. A música tinha 70 por cento de hipóteses de ganhar e seguiu-se “Pelas Costuras”, de João Borsch, com dez por cento de probabilidade de sucesso e, em terceiro, “Memory”, de Noble, com quatro por cento.

Noite de homenagens

A noite, na RTP1, começou com “panpipes”, e com os apresentadores Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vasco Pameirim a pensarem na melhor forma de homenagear os 60 anos do concurso. Os três decidiram se por cantar com vários trocadilhos nos quais não faltaram Dolores Aveiro ou Cristiano Ronaldo.

O programa ficou, ainda, marcado pela homenagem com um “medley” dezenas de músicos aos 50 anos do 25 de abril, criado por Filipe Melo e Samuel Uria, com Paulo de Carvalho a cantar “E Depois do Adeus”.

Mimicat, a vencedora do ano passado, interpretou um versão de “Aí Coração”, acompanhada com violinos e com um ritmo de tango.

Perto da meia noite, os vencedores de festivais anteriores, The Black Mamba, Anabela, Mimicat e To Cruz fizeram um “medley” dos Abba, banda sueca que há 50 anos venceu a Eurovisão.

Quanto à Eurovisão, as casas de apostas dão a maior possibilidade de vitória à Croácia (16 por cento), seguida pela Ucrânia (14 por cento) e Suíça (oito por cento). Portugal está, enquanto não há finalista, abaixo na tabela, em 30.º lugar, com um por cento de hipóteses de ganhar em Malmo.