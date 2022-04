Iva Domingues elogia Pedro Mourinho, o pai da filha, em dia de mudança

A apresentadora do “Somos Portugal” destacou esta segunda-feira a estreia de Pedro Mourinho, ex-marido e pai da filha, na antena da TVI.

Depois de ter trocado a SIC pela TVI há um mês, Pedro Mourinho estreou-se este domingo na apresentação do “J8”, ao lado de José Alberto Carvalho. O jornal acabou por liderar as audiências e não foi indiferente a Iva Domingues, ex-mulher do novo pivot de Queluz de Baixo e mãe da filha de ambos, Carolina.

“Gosto muito desta imagem e de tudo o que significa”, destacou a apresentadora do “Somos Portugal” no perfil de Instagram, numa alusão à presença de Cristina Ferreira em estúdio.

Pais de Carolina, Iva Domingues e Pedro Mourinho juntaram-se, agora, no mesmo canal.