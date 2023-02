Já há imagens de Portugal em “Velocidade Furiosa 10” (com Daniela Melchior ao volante)

Portugal está em destaque no mais recente filme da saga “Velocidade Furiosa”. Daniela Melchior também já está ao volante.

“Velocidade Furiosa X” chega aos cinemas no dia 18 de maio e o “trailer” acaba de ser lançado no YouTube: com muitas explosões e perseguições em cidades como Londres e Roma, é, no entanto, na (nossa) Beira Alta que a ação mais espetacular decorre, com dois helicópteros a levantar o carro conduzido pelo protagonista, “Dominic Toretto” (Vin Diesel).

No “trailer” é bem visível a paisagem verdejante da zona do antigo IP5 e do viaduto aí existente, que foi palco de imagens espetaculares.

Mas o nosso país está, ainda, representado por Daniela Melchior. A atriz portuguesa, que tem mantido uma carreira fulgurante em Hollywood, aparece na trama já ao volante de um carro.

Pelo que é dado a perceber, o filme regressa a ação até “Velocidade Furiosa 5”, onde, no Brasil, o grupo liderado por Dominic Toretto roubou o líder do cartel de droga local (o português Joaquim d’Almeida) e, agora, um familiar (desempenhado pelo ator Jason Momoa), procura a vingança.