Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já foram pais da primeira filha em comum, este domingo, 12 de setembro.

O ator e a companheira estão radiantes com a chegada da filha. No perfil de Instagram, a mais-que-tudo do intérprete anunciou o nascimento da menina no Hospital da Luz, em Lisboa.

“Nossa filha… Ainda nem parece real. Bem-vinda ao mundo e à nossa família! 12.09.2021”, pode ler-se na publicação.