Já nasceu o primeiro filho da atriz americana Lindsay Lohan

A atriz Lindsay Lohan e o marido, Bader Shammas, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho.

Lindsay Lohan foi mãe pela primeira vez. A atriz, de 36 anos, e o marido, o financeiro Bader Shammas são “papás” de primeira viagem e receberam nos braços o seu primeiro filho, um menino.

A notícia do nascimento foi avançada pelo site americano “Page Six” por representantes da protagonista de “Giras e Terríveis”. “A família está nas nuvens com este amor”, escreve o meio de comunicação social norte-americano, na segunda-feira, dia 17 de julho.

A data do parto ainda não é exata ou de conhecimento público. Contudo, o bebé nasceu no Dubai, onde o casal vive atualmente. O nome do recém-nascido já é conhecido. O menino chama-se Luai, nome árabe que significa “escudo” ou “protetor”.

Lindsay Lohan deu a novidade da gravidez em março deste ano, através de uma publicação nas redes sociais. Luai é o primeiro filho do casal, ambos de 36 anos, que se casaram em junho do ano passado.