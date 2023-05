Jaciara Dias atualiza estado de saúde delicado: “O meu organismo tem infeção, inflamações e uma bactéria”

Após ter sido noticiado que Jaciara Dias estava internada no hospital em estado grave, a ex-concorrente do “Big Brother” atualizou o seu estado de saúde.

Após uma polémica religiosa, a assessoria da ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, revelou em comunicado que Jaciara Dias estava “internada há dias por infeção bacteriana, num estado péssimo de saúde”.

Em conversa com uma estação televisiva, feita por videochamada, a ex-mulher de Deco, jogador que representou o FC Porto ou o FC Barcelona, revelou que contraiu a bactéria durante uma operação que fez ao nariz, em janeiro de 2023: “Eu fiz uma cirurgia no dia 12 de janeiro para desvio de septo nasal e correção do meu nariz. E, desde esse dia, sempre que paro as medicações, o meu organismo tem infeção, inflamações e uma bactéria, que ainda não conseguimos descobrir o que é”.

“Desde o dia 15 de fevereiro que comecei a fazer o tratamento com o antibiótico em casa, tudo pelo meu médico, mas isso mascarou a bactéria, e aí eu estou nessa luta com ela há quatro meses. No dia 4 de maio, o meu nariz infetou muito e ela está alojada aqui. Então, decidimos que teria que ficar internada para combater a bactéria na veia. O tratamento é longo, não sabemos quando vai parar”, completou.

Embora o estado de saúde de Jaciara esteja fragilizado, a brasileira adiantou que recebeu uma boa notícia na quinta-feira, 25 de maio: “A bactéria no meu braço foi combatida. Mas ainda ela continua no meu nariz, onde sinto muitas dores”.