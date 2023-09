Jennifer Hudson completa 42 anos. Conheça a fama e a tragédia vividas pela atriz

Jennifer Hudson completa 42 anos. A intérprete participou em vários filmes, tendo chegado a ganhar o Oscar de Melhor Atriz Secundária. Em dia de aniversário, 12 de setembro, recordamos o percurso e a tragédia que assolou a família



Foi no “American Idol” que Jennifer Hudson se deu a conhecer, competição em que alcançou o sétimo lugar, mas apenas no musical “Broadway Dreamgirls” ganhou fama, filme onde contracenou com grandes nomes da indústria como Beyoncé e Jamie Foxx. Foi através desse projeto que Hudson obteve reconhecimento e foi galardoada com o Oscar de Melhor Atriz Secundária para casa.

Sempre considerou Aretha Franklin como uma das suas grandes inspirações. Em 2021 deu vida à intérprete de “I Say a Little Prayer” no filme “Respect”, que lhe valeu excelentes críticas no mundo do cinema e com o qual obteve nomeações para prémios como os SAG (Screen Actors Guild).

No que diz respeito à representação, Jennifer integrou, também, o elenco de “O Sexo e a Cidade”, com um papel de menor visibilidade.

Há precisamente um ano, no dia de aniversário, a 12 de setembro, passou a conduzir o “The Jennifer Hudson Show”, um talk show diurno. A atriz, que é considerada um ícone da comunidade LGBT+, chegou a protagonizar várias capas de revistas.

Homicídio triplo da família

A 24 de outubro de 2008, a artista de Hollywood acordou com a triste notícia da morte da mãe e do irmão, Darnell Hudson Donerson e Jason Hudson. O caso foi entregue à polícia, que descobriu tratar-se de um homicídio. O ex-cunhado da atriz matou, além da mãe e do irmão, o sobrinho, Julian King.

O homicida, William Balfour, foi condenado à prisão perpétua no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América.