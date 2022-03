Joana Cruz rapa o cabelo durante tratamentos de quimioterapia

Diagnosticada com cancro na mama, Joana Cruz rapou o cabelo devido aos tratamentos de quimioterapia.

Depois de ter revelado nas redes sociais que foi diagnosticada com cancro na mama, a radialista da RFM surgiu esta quarta-feira, 10 de fevereiro, numa fotografia partilhada no Instagram com o cabelo rapado.

Anteriormente, a locutora já tinha cortado o cabelo curto para se habituar à evolução, como revelou na mesma publicação.

“Cabelo tratado. O processo já começou há uns dias. Antes de o rapar assim ainda o cortei curto para me habituar à evolução, mas foi inevitável rapar. Sabia o que me esperava e não me custou ver o cabelo cair, não me custou ser eu a cortá-lo curto e depois a rapá-lo”, referiu na publicação.

“Não há certo nem errado nesta experiência. Cada um faz como sente, no seu tempo. E agora é tempo de tratar de explorar novos looks. Nem que seja para ir tapando estes brancos todos que ainda sobram”, acrescentou.

Em entrevista ao programa “Dois às 10”, da TVI, Joana Cruz já tinha revelado detalhes do seu plano de tratamentos nos próximos cinco meses.