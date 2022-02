Joana Cruz explica como vão decorrer os tratamentos para o cancro

Joana Cruz explicou, durante a manhã desta quinta-feira, 21 de janeiro, como vão decorrer os tratamentos para o cancro na mama, que arrancaram na passada sexta-feira.

A locutora da RFM revelou detalhes do seu plano de tratamentos dos próximos cinco meses, durante a conversa com a dupla Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”, da TVI.

“Há vários tipos de tratamentos. Eu vou começar por 12 tratamentos seguidos, uma vez por semana e mais quatro tratamentos, depois uma pausa e depois a cirurgia será avaliada. Para já são estes cinco meses de tratamentos”, referiu a radialista, depois de ter revelado que foi muito bom ter recebido o carinho das pessoas.

“Às vezes, uma pessoa nem sabe que tem tanta coisa boa à volta. […] Inundados de amor, esperança, de casos parecidos com os nossos. As pessoas também querem saber se estou bem e partilharem comigo que já ultrapassaram”, disse.

Neste momento, Joana Cruz admitiu ainda estar motivada para lutar contra o cancro: “Estou tão entusiasmada, confiante e segura de que tudo vai correr bem. Vamos em frente!”

“Nós já perguntamos, já assolou aquela questão do ‘porquê a mim’ e eu fiquei: ‘Não vale a pena estar a pensar assim’”, acrescentou Joana Cruz, que afirmou ter o universo a seu favor.

Lembre-se que a radialista anunciou no perfil de Instagram que tinha sido diagnosticada com um cancro na mama. Numa primeira consulta médica foi avançado que se trataria de um quisto, mas Joana Cruz ficou inquieta e decidiu procurar uma segunda opinião. Foi com esse médico que descobriu que tinha um cancro.