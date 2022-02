“Ídolos”: Joana Marques admite que não percebe “nada” de música

Depois de ter sido anunciada como jurada da nova edição do programa “Ídolos” (SIC), Joana Marques admitiu, esta segunda-feira, 28 de fevereiro, que não percebe nada de música.

A locutora, de 36 anos, foi uma das escolhidas pelo terceiro canal para integrar o júri do concurso. No perfil de Instagram, a radialista reagiu ao novo desafio, assumindo que não percebe muito de música.

“De maneiras que é isto… E agora vocês perguntam: ‘mas tu percebes alguma coisa de música?’ . Nada! Mas convenhamos que percebo imenso de ídolos portugueses”, afirmou na legenda.

“Conto com a sabedoria da Ana Bacalhau, do Tatanka e Martim Sousa Tavares para salvarem a honra deste júri”, prosseguiu. “Se tudo correr mal… em princípio também ninguém repara, pois estarão hipnotizados a olhar para a Sara Matos. Vamos lá, em busca de ‘star quality’ por esse país fora”, rematou Joana Marques.

Também Ana Bacalhau comentou o novo desafio, lembrando o convite feito pelo diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira. “É oficial, sou uma das juradas da nova edição do ‘Ídolos’, na SIC! Recebi o convite do Daniel Oliveira com muita alegria, muito sentido de responsabilidade e aceitei na hora”, disse.

As gravações do concurso da SIC já arrancaram. A nova edição conta com a apresentação de Sara Matos. Lembre-se que, antes da atriz, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.