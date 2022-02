Ana Bacalhau lembra convite de Daniel Oliveira para ser jurada do “Ídolos”: “Aceitei na hora”

Ana Bacalhau lembrou, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, o convite do diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, para integrar o júri da nova edição do concurso “Ídolos”.

A cantora mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, com o novo desafio, recordando que aceitou “na hora” o convite do diretor de Programas do canal.

“É oficial, sou uma das juradas da nova edição do ‘Ídolos”, na SIC! Recebi o convite do Daniel Oliveira com muita alegria, muito sentido de responsabilidade e aceitei na hora”, recordou.

“Fazer parte do caminho de jovens músicos e cantores que começam a dar agora os primeiros passos e que certamente irão contribuir para o futuro da música portuguesa enche-me de felicidade”, afirmou.

“Terei ao meu lado pessoas que adoro e admiro, a Joana Marques, o Tatanka e o Martim Sousa Tavares e aos comandos da apresentação a Sara Matos. Que bom vai ser! Por lá vos espero encontrar!” rematou.

A SIC anunciou, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, o grupo de jurados que vão integrar esta nova edição. As audições para o concurso já arrancaram.

A apresentadora deste ano do formato vai ser Sara Matos. Lembre-se que, antes da atriz, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.