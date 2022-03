João Baião agradece a Diana Chaves em tempos de luto por Maria João Abreu

João Baião não esconde como a morte precoce de Maria João Abreu o afetou. O apresentador e ator salientou a importância da colega Diana Chaves nestes momentos de dor.

“Nos últimos dias tão pesados em que a vida teve que continuar com as suas rotinas normais como se o coração não estivesse despedaçado, vocês que estão aqui todos os dias foram muito importantes. O Amor e o carinho dos Amigos, os que estão na minha vida sempre , foram mais uma vez imprescindíveis!”, começou por referir João Baião no perfil de Instagram.

“Fazer o @casafeliz foi emocionalmente muito difícil mas mais uma vez a @sicoficial , a equipa técnica, a produção e conteúdos da @coraleuropa tornaram -se o colo que aqueceu o meu coração”.

“Permitam-me que destaque esta menina linda, a @dichavesofficial que estando lado a lado comigo foi uma companheira (como o é todos os dias) absolutamente fantástica. A Diana foi Mãe, Amiga, irmã. Sempre atenta e carinhosa, sempre disponível de coração aberto para me abraçar. Que Mulher fantástica a Diana!”, elogiou João Baião.

Maria João Abreu perdeu a vida na passada quinta-feira, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de sofrer um aneurisma e as cerimónias fúnebres decorreram neste sábado na Igreja de São João de Deus, em Lisboa.

O marido da artista, João Soares, agradeceu, na manhã deste domingo, todo o carinho do público.