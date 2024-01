João Catarré: “Tive uma situação oncológica grave, mas o medo passou”

João Catarré falou, pela primeira vez, esta tarde, da “situação oncológica grave” pela qual passou há alguns meses. Ator admitiu medo no início, mas garante que a cabeça foi importante para ultrapassar a doença.

“A situação oncológica grave apareceu e houve um receio. Aconteceu um medo, inicialmente, que foi substituído pela ideia de resolução. O medo durou pouco tempo”, disse este sábado João Catarré a Daniel Oliveira, em entrevista no “Alta Definição”.

“Há soluções médicas, mas se a mente não estiver preparada, a medicação pode não ter o efeito certo”, acrescentou o ator.

“É bom estar de volta. Fui só ali resolver um assunto”, disse ainda o intérprete, que se mostrou sensibilizado com o “carinho do público”. “Fiquei estupefacto com as mensagens que recebi. Fiquei sem palavras durante os Globos de Ouro quando falaram de mim”.

“Não quis que fosse notícia para não preocupar ninguém. Saíram algumas notícias falsas”, disse ainda o artista, que afirmou que “foi preciso estar ciente do problema”. “Isolei-me numa bolha para estar mais forte. Passei uma situação delicada, mas estou tranquilo em relação ao que me aconteceu”, concluiu João Catarré, que assegurou que “os exames estão todos bem”.