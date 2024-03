O jogador do Sp. Braga Ricardo Horta foi pai pela terceira vez e deu as boas-vindas à pequena Madalena, que já faz as delícias dos pais.

Pai novamente. Ricardo Horta, que é pai de Carolina e Clara, recebeu nos braços mais uma menina, a pequena Madalena.

“Agora sim, completos! Bem vinda nossa princesa mais pequena”, disse a mulher do jogador do Sp. Braga, Cátia Almeida, nas redes sociais.

“Que delícia!”, respondeu o companheiro de equipa Pizzi.