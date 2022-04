Jorge Gabriel: “O Presidente da República fez questão de saber como é que estava”

Em quarentena devido ao contacto com uma amiga infetada com Covid-19 durante as férias em Porto Santo, Jorge Gabriel revelou que recebeu um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de ter testado negativo num primeiro teste da Covid-19, o apresentador fez um direto no Instagram, esta sexta-feira, para agradecer pela preocupação demonstrada, destacando o telefonema que recebeu do Presidente da República, que fez questão de saber como estava.

“Tenho de vos dizer que estou profundamente emocionado, não só com as chamadas telefónicas que tenho recebido, mas também com a atitude de pessoas amigas. […] Não que isto seja alguma vaidade, mas o Presidente da República fez questão de saber como é que estava. O presidente do Conselho de Administração da RTP a mesma coisa. Muitos anónimos. Isso é inesquecível”, afirmou.

Com a mulher, Filipa Gameiro, e as filhas mais velhas de Jorge Gabriel, Mariana e Madalena, infetadas com o novo coronavírus, o profissional da estação pública revelou ainda que “está tudo bem” e que continuam “assintomáticas”.

Recorde-se que Jorge Gabriel vai ausentar-se do trabalho e não irá fazer os próximos programas da série “Jardins Históricos” que tinha previstos.

LEIA TAMBÉM: